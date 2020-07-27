Трамп сообщил, что в США проведено более 55 млн тестов на коронавирус с начала пандемии

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Более 55 млн тестов на коронавирус было проведено в США с начала пандемии. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в воскресенье у себя в Twitter .

"Мы проводим значительно больше тестов, чем любая другая страна в мире, более 55 млн тестов", - написал американский президент.

Трамп в очередной раз раскритиковал телекомпанию CNN за необъективность при освещении ситуации с коронавирусом в стране, а также действий администрации, направленных на борьбу с пандемией. "Лживая телекомпания CNN говорит, что мы должны проводить больше тестов. Но даже если мы бы сделали в сто раз больше, они бы говорили, что этого все еще недостаточно. Они полностью дискредитированы, просто хотят, чтобы сонный Джо [имеется в виду бывший вице-президент США Джозеф Байден] победил [на президентских выборах] в ноябре!" - добавил Трамп.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,22 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 147 тыс. человек.