СМИ: США вызвали недовольство из-за удержания компенсаций персоналу дипмиссии в Чэнду

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Американские власти вызвали недовольство среди уволенного местного персонала генерального консульства США в Чэнду на юго-западе Китая, так как перед его закрытием "не до конца выплатили компенсации". Об этом сообщил в понедельник главный редактор китайской газеты The Global Times Ху Сицзинь.

"Насколько мне известно, консульство не выплатило достаточную компенсацию местному персоналу, который был уволен. Это вызвало недовольство", - написал он на своей странице в Twitter.

Редактор напомнил, что перед закрытием американская дипломатическая миссия опубликовала видеоролик "Нам будет вас всегда не хватать". "Добрая воля требует, чтобы поступки соответствовали словам. Не надо ограничиваться красивыми высказываниями", - подытожил Ху Сицзинь.

Ранее Министерство иностранных дел КНР сообщило о передаче китайскому правительству здания американского консульства в Чэнду. Примерно в 06:00 утра (01:00 мск) там был убран флаг США, а к 10:00 по местному времени (05:00 мск) дипломаты покинули все помещения.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.