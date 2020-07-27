Украинские военные подтвердили введение мер по контролю за перемирием в Донбассе

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Командование силовой операции Украины в Донбассе сообщило о публикации приказа о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба командования.

"Согласно решению контактной группы от 22 июля 2020 года, 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении. Штаб командования силовой операции в Донбассе подчеркнул, что "приказ о прекращении огня соответствует действительным мерам, которые были определены контактной группой и вступили в силу с 00:00 часов 27 июля 2020 года". Эти меры, подчеркнули в штабе, не лишают украинских военных права на ответный огонь.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала пакет дополнительных мер по усилению режима прекращения огня с целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия, введенного 21 июля 2019 года. Эти меры, как предусмотрено договоренностью, вступили в действие с 27 июля, когда руководство Вооруженных сил Украины и Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик издали соответствующие приказы и сделали публичные заявления на этот счет. Донецкая и Луганская народные республики 26 июля сообщили, что изданы и доведены до военнослужащих приказы о запрете на использование любого вооружения с 00.00 часов 27 июля. Украинская сторона обнародовала соответствующий приказ в 00.01 мск понедельника.

Меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов сторонами конфликта; запрет на ведение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Также в числе дополнительных мер: применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины" и уведомление о таких случаях координатора контактной группы; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Все эти меры не могут быть полностью или даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, и должны действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.