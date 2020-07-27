ДНР: за сутки 26 июля армия Украины восемь раз нарушила "режим тишины"

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки - до введения новых мер по контролю за соблюдением перемирия - восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в понедельник сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны украинской армии составило восемь раз, - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 51 единица".

По данным представительства, при обстрелах применялись минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Обстрелам подверглись районы поселков Каштановое, Крутая Балка, Минеральное, шахты "Трудовская", сел Спартак и Васильевка вблизи Ясиноватой, а также окрестности села Коминтерново.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинская армия регулярно нарушала режим прекращения огня.

22 июля контактная группа согласовала введение с 27 июля дополнительных мер по обеспечению "режима тишины" и контроля за его соблюдением, которые будут действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта. Эти шаги включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон, запрет на применение огня, включая снайперский, а также запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры.