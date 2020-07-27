В Киеве заявили о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении ополченцами перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу дополнительны мер по его обеспечению. Об этом он сказал в понедельник на брифинге.

"С начала прекращения огня со стороны республик Донбасса осуществили два обстрела. Один из обстрелов был в 0:20 - 0:45. Потерь со стороны украинских военных нет", - отметил Кравченко и добавил, что "ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая".

Донецкая и Луганская народные республики пока не комментируют сообщение Кравченко.