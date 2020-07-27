В Белоруссии более 6,8 млн избирателей смогут проголосовать на выборах президента

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии сообщил, что почти 6,845 млн избирателей могут принять участие в выборах президента, за пределами страны смогут проголосовать 5 319 человек. Такая информация размещена в понедельник на сайте ЦИК.

По данным комиссии, всего принять участие в выборах могут 6 844 932 избирателей. Наибольшее их число (1 241 021) насчитывается в Минске. Далее идут Минская (1 142 043) и Гомельская (1 069 567) области. На участках, размещенных за рубежом, ожидают 5 319 человек. Всего на выборах президента образовано 5 767 участков для голосования, в их числе 44 за пределами страны. Они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах мира.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам, которые являлись основными соперниками действующего президента (Виктору Бабарико и Валерию Цепкало), было отказано в регистрации. Численность населения республики составляет 9,41 млн человек.