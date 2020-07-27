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Израильская армия сообщила об "инциденте в области безопасности" на границе с Ливаном

Госрадио Израиля сообщает, что министр обороны еврейского государства Бени Ганц прервал заседание парламентской фракции своей партии "Кахоль-Лаван" для проведения консультацией с главой Генштаба армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала в понедельник о произошедшем в районе границы с Ливаном "инциденте в области безопасности".

"Некоторое время назад было получено сообщение об инциденте в области безопасности в районе горы Дов (у границы с Ливаном - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. В пресс-службе пока не стали приводить других деталей произошедшего.

Государственное радио Израиля, в свою очередь, сообщает, что министр обороны еврейского государства Бени Ганц прервал в понедельник заседание парламентской фракции своей партии "Кахоль-Лаван" для проведения консультацией с главой Генштаба армии.

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