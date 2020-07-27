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Армия Израиля заявила, что предотвратила попытку проникновения террористов из Ливана

С израильской стороны потерь нет, сообщил официальный представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус
Военнослужащие Израиля EPA-EFE/ATEF SAFADI
Описание
Военнослужащие Израиля
© EPA-EFE/ATEF SAFADI

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля предотвратила в понедельник попытку проникновения на израильскую территорию группы вооруженных террористов в районе границы с Ливаном, завязалась перестрелка, в результате которой с израильской стороны потерь нет. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус.

"Более часа назад была успешно предотвращена попытка проникновения в Израиль группы вооруженных террористов. После того, как они пересекли "голубую линию" (на границе - прим. ТАСС), мы вступили в бой, завязалась перестрелка и они вернулись в Ливан", - сказал он. "Со стороны израильских военных потерь нет", - добавил Конрикус.

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