Армия Израиля заявила, что предотвратила попытку проникновения террористов из Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля предотвратила в понедельник попытку проникновения на израильскую территорию группы вооруженных террористов в районе границы с Ливаном, завязалась перестрелка, в результате которой с израильской стороны потерь нет. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус.

"Более часа назад была успешно предотвращена попытка проникновения в Израиль группы вооруженных террористов. После того, как они пересекли "голубую линию" (на границе - прим. ТАСС), мы вступили в бой, завязалась перестрелка и они вернулись в Ливан", - сказал он. "Со стороны израильских военных потерь нет", - добавил Конрикус.