Эстония продлила запрет на полеты в Россию до 31 августа

ТАЛЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Эстонии продлило ограничения на прямое авиасообщение с восемью странами с высоким риском заражения коронавирусом до 31 августа, включив в этот список и Россию. Об этом министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сообщил в понедельник.

"В последние недели во многих странах возникли новые вспышки коронавируса, - приводит его слова портал ERR. - Поэтому мы решили продлить действие ограничений на целый месяц, а не пересматривать их каждые две недели. Это даст возможность и лучше спланировать деятельность авиакомпаниям".

Согласно сообщению, прямое авиасообщение запрещено с таким странами, как Россия, Болгария, Испания, Люксембург, Португалия, Румыния, Хорватия и Швеция. Риск заражения коронавирусом в этих странах правительство Эстонии оценило как высокий, поскольку за последние две недели прирост заболевших там составил более 25 человек на 100 тыс. жителей.

Изначально запрет на полеты в страны с высоким риском заражения коронавирусом правительство Эстонии ввело 17 мая до 7 июня.

С 13 марта до 17 мая в Эстонии действовал режим ЧП. Общее число заразившихся коронавирусом в республике составляет 2 033, выздоровел 1 921 человек, 69 пациентов умерли.