Глава Нацсовета США по торговле считает, что вопрос о вакцине не нужно политизировать

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Вопрос о разработке вакцины против коронавируса не следует политизировать. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телекомпании Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Мне кажется, мы все устали от политизации этого возникшего в Китае вируса, - заявил он, отвечая на вопрос о том, не планирует ли президент США Дональд Трамп использовать разработку вакцины от коронавируса для того, чтобы повысить шансы на свое переизбрание на предстоящих в ноябре выборах. - Еще в феврале мы понимали, с чем нам придется столкнуться, и работали днями и ночами для того, чтобы решить проблему. И если мы сможем получить вакцину к январю 2021 года, а не к январю 2022 года, то это станет демонстрацией того, что президент ориентирован на достижение конкретных результатов. Так что давайте не будем говорить о политике, когда речь идет о спасении жизней американцев".

На прошлой неделе на брифинге для журналистов президент США Дональд Трамп сообщил, что американская компания Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания, после чего власти США получат от компании 100 млн доз. Ранее министр здравоохранения США Алекс Азар в эфире телекомпании CNBC сообщил, что жители США смогут бесплатно или по "доступной цене" получить вакцину от коронавируса, разработку которой финансируют власти страны.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Администрация направила на эти же цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн компании Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck, Pfizer и Novavax.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано около 4,23 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 146,9 тыс. человек.