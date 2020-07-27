Президент Литвы призвал главу Евросовета убедить Лукашенко не торопиться с запуском БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 27 июля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу Евросовета Шарля Мишеля убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко не спешить с запуском строящейся рядом с литовской границей атомной электростанцией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба литовского лидера.

"Необходимо послать президенту Лукашенко ясный политический сигнал с настоянием не приступать к эксплуатации АЭС до решения вопроса ядерной безопасности и выполнения рекомендаций по итогам стресс-тестов", - заявил Науседа.

Литва является критиком проекта БелАЭС, строящейся в 50 км от Вильнюса, и постоянно апеллирует к Брюсселю, утверждая, что ЕС должен добиваться от Минска выполнения литовских претензий к ядерному объекту. Литва утверждает, что станция возводится с нарушением международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм (парламент) балтийской республики объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

В мае Сейм призвал правительство добиться от ЕС введения санкций в отношении оператора АЭС, Росатома и других предприятий, которые участвуют в проекте. В конце июня Науседа попросил Еврокомиссию помочь организовать бойкот электроэнергии БелАЭС.

В Белоруссии заявляют, что претензии Литвы к БелАЭС лежат в политической плоскости, а безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Строительство БелАЭС, осуществляемое при участии госкорпорации "Росатом", началось в 2009 году около города Островца Гродненской области. Физический пуск первого блока станции намечен на начало августа.

Стресс-тесты на БелАЭС были проведены в 2016 году и показали ее устойчивость к экстремальным внешним условиям, в частности воздействию на станцию и ее энергоблоки природных факторов (землетрясения, затопления, экстремальные погодные условия и их сочетание). Также были проанализированы возможные последствия сбоя электроснабжения АЭС. Последняя партнерская проверка с последующими рекомендациями проводилась Минском совместно с Европейской комиссией в лице Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG) в 2017-2018 годах.