Нетаньяху обвинил "Хезболлах" в попытке нарушить границы Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник шиитское движение "Хезболлах" в нарушении границы еврейского государства, предпринятом с территории Ливана, и призвал его "не повторять эту ошибку".

"Мы очень серьезно относимся к проникновению на нашу (израильскую - прим. ТАСС) территорию. Любая атака против нас будет встречена силой. "Хезболлах" и Ливан несут полную ответственность за любую атаку с ливанской территории на Израиль. Движение "Хезболлах" должно знать, что оно играет с огнем. Я предлагаю им не повторять эту ошибку", - сказал глава правительства в ходе совместного с министром обороны и вице-премьером Бени Ганцем обращения, которое транслировали основные израильские телеканалы.

Ганц в свою очередь заявил, что "израильские военнослужащие отреагировали профессионально и точно" на ситуацию на границе с Ливаном и "предотвратили серьезный инцидент, который мог стоить человеческих жизней". "Любой, кто осмелится бросить вызов израильской армии, подвергает опасности себя и страну, с территории которой он действует", - добавил глава оборонного ведомства.

Ранее в понедельник пресс-служба армии еврейского государства проинформировала, что в районе горы Дов на севере Израиля группа вооруженных боевиков "пересекла "голубую линию" (границу с Ливаном - прим. ТАСС), после чего "израильские подразделения открыли огонь по террористам, применяя стрелковое оружие, пулеметы, танк, а также маскировку местности дымом". С израильской стороны инцидент обошелся без жертв, добавили военные.

23 июля Армия обороны Израиля после оценки ситуации направила дополнительные пехотные подразделения в район северной границы. По данным газеты Yedioth Ahronoth, на границу с Ливаном и Сирией переброшен пехотный батальон после угроз со стороны "Хезболлах" ответить на приписываемые Израилю удары в районе Дамаска, нанесенные неделю назад.