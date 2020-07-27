Около 2 тыс. человек провели митинг у офиса Зеленского против условий перемирия в Донбассе

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Акция противников перемирия вдоль линии разграничения в Донбассе состоялась в Киеве у здания офиса президента Украины. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, всего в ней приняло участие около 2 тыс. человек, преимущественно праворадикальных организаций.

Формальным организатором акции выступила организация "Движение сопротивления капитуляции", при участии ряда политических сил, таких как запрещенная в РФ партия "Всеукраинское объединение "Свобода", "Демократический топор", "Национальный корпус". Среди них также представители молодежного крыла партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Накануне члены этой партии активно призывали граждан приходить на митинг, хотя партийное руководство не было замечено на акции. Не было на ней и Порошенко, который, по информации украинского издания "Страна", улетел в понедельник в турецкий Бодрум на отдых вместе со своей семьей.

Пикет у офиса президента продлился почти полтора часа, в ходе которого выступающие обвинили президента и его окружение в государственной измене из-за введения с понедельника дополнительных мер по усилению режима прекращения огня в Донбассе. Участники акции время от времени выкрикивали различные лозунги с призывами к Зеленского уйти в отставку, а также о том, что Россия является "врагом Украины".

По итогам протеста был зачитан перечень требований к Зеленскому. В частности, от него ожидают "прекращение разоружения украинской армии на передовой", отменить приказы, которые запрещают вести ответный огонь и разведывательные действия в Донбассе в условиях перемирия, не предоставлять особый статус Донбассу и не проводить там местные выборы "до деоккупации".

Протестующие заявили, что 24 августа в День независимости Украины соберутся вновь, чтобы выяснить, какие из этих требований были выполнены.

Перемирие в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала пакет дополнительных мер по усилению режима прекращения огня с целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия, введенного 21 июля 2019 года. Эти меры, как предусмотрено договоренностью, вступили в действие с 27 июля.

Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов сторонами конфликта; запрет на ведение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Также в числе дополнительных мер: применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины" и уведомление о таких случаях координатора контактной группы; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Все эти меры не могут быть полностью или даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, и должны действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.