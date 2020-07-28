Военнослужащие коалиции при обстреле базы в Ираке не пострадали

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада, подверглась в понедельник ракетному обстрелу. Это подтвердил официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Майлс Кэггинс. По его словам, расквартированные там военнослужащие коалиции в результате инцидента не пострадали.

Как отметил офицер, по Эт-Таджи были выпущены три небольших реактивных снаряда. "В результате этой атаки на иракскую базу был поврежден вертолет армии Ирака, использовавшийся для борьбы с ИГ [запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"]. Со стороны коалиции пострадавших нет, ущерб причинен не был", - написал Кэггинс на своей странице в Twitter. Он добавил, что расследованием происшествия занимаются службы безопасности Ирака.

База Эт-Таджи уже неоднократно подвергалась ракетным ударам, а военнослужащие США становились мишенями подобных нападений и на других иракских объектах. Периодически происходят обстрелы особо охраняемой "зеленой зоны" Багдада, в первую очередь расположенного там американского посольства.

Интенсивность атак значительно возросла после убийства в начале января в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.