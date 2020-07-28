Спецпредставитель США по Ирану отправится с визитом в Эстонию и Великобританию

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук отправится во вторник с визитом в Эстонию и Великобританию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Спецпредставитель Хук с 28 по 29 июля посетит Эстонию и Великобританию для консультаций с нашими европейскими союзниками", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, с 24 по 26 июля Хук посетил Тунис, Катар и Кувейт, "чтобы обсудить продление оружейного эмбарго против Ирана". В частности, в этом вопросе он "попросил поддержки у Туниса как непостоянного члена СБ ООН".

В Катаре и Кувейте сотрудник Госдепа также подчеркнул "необходимость предотвращения региональной гонки вооружений и прекращения дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе".

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана.

8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.