Сенат США может скоро обнародовать последнюю часть доклада о вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США может в течение нескольких недель опубликовать последнюю часть своего доклада, подготовленного по итогам расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

По ее данным, аппарат директора Национальной разведки уже закончил проверку документа на предмет наличия в нем секретных сведений и на прошлой неделе вернул его законодателям. Теперь, как ожидается, будет проведена оценка замечаний, сделанных разведсообществом, после чего рассекреченная версия пятой по счету части доклада может быть обнародована.

Первая часть документа, посвященная обеспечению безопасности выборов, была опубликована год назад. Позднее законодатели обнародовали еще три фрагмента, речь в которых идет о действиях администрации предыдущего президента Барака Обамы в связи с "российским вмешательством", роли социальных сетей в оказании влияния на избирательную кампанию и итогах проведенного комитетом анализа выводов разведки. В пятой части доклада будут отражены выводы сенаторов, связанные с вопросами контрразведки.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что разбирательство не позволило выявить сговор выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.