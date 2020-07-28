Глава МИД Венесуэлы сообщил об атаке вандалов на консульство страны в Колумбии

БОГОТА, 28 июля. /ТАСС/. Здание консульства Венесуэлы, расположенное в столице Колумбии, было разграблено вандалами. Об этом в понедельник сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Мы осуждаем тот факт, что штаб-квартира венесуэльского консульства в Боготе подверглась атакам вандалов и была полностью разграблена", - написал Арреаса в своем "Твиттере".

По словам министра, колумбийская администрация нарушила Венские конвенции, оставив здание консульства без охраны. "Колумбия должна ответить [за случившееся]", - подчеркнул Арреаса.

В феврале 2019 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция попыталась доставить иностранную гуманитарную помощь с колумбийской территории.