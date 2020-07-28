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Экс-премьера Малайзии признали виновным в хищениях из инвестфонда

Общая сумма ущерба составила $9,8 млн

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Верховный суд Малайзии признал во вторник бывшего премьер-министра Наджиба Разака виновным по всем статьям выдвинутых против него обвинений по делу об экономических преступлениях в государственном инвестиционном фонде SRC International, объявил судья Мохамад Назлан.

"Рассмотрев все доказательства в данном процессе, было установлено, что обвинение успешно доказало свою позицию", - приводит его слова газета The Star. Экс-глава правительства признан виновным по семи пунктам Уголовного кодекса, в том числе в злоупотреблении властью, отмывании денег. Общая сумма ущерба, нанесенного инвестфонду, составила 42 млн ринггитов ($9,8 млн).

Судебный процесс по этому делу начался 3 апреля прошлого года, однако заседания постоянно переносились из-за отводов адвокатов подсудимого. Ему может грозить заключение под стражу на срок до 20 лет, а также телесные наказания в виде ударов ротанговыми палками. Кроме того, предусмотрен штраф в пятикратном размере от суммы нанесенного ущерба.

Одновременно Наджиб проходит главным фигурантом и по нескольким другим более крупным коррупционным уголовным делам, связанным с инвестфондом 1MDB. В общей сложности Наджиб обвиняется в хищениях на сумму около $547 млн.

Возглавляемая Наджибом Объединенная малайская национальная организация (новая) в мае 2018 года потерпела сенсационное поражение на парламентских выборах. Лидер оппозиции Махатхир Мохамад, занявший кресло премьера, инициировал расследование в отношении фонда и лично против своего предшественника.

Скандал с фондом

Наджиб Разак, заняв в 2009 году кресло премьера, почти сразу же создал фонд 1MDB, предназначенный для крупных инвестиционных проектов в таких сферах как энергетика, транспорт, сельское хозяйство. В 2015 году газета The Wall Street Journal выступила с сенсационной статьей о наличии $700 млн на личных счетах Наджиба, которые были переведены со счетов фонда.

Первоначально власти категорически отвергали обвинения, грозили исками и закрывали оппозиционные СМИ. Глава полиции называл такие публикации попытками государственного переворота. Несмотря на попытки отгородиться от поступающих обвинений в коррупции и хищениях, власти были вынуждены начать расследование. В итоге антикоррупционное ведомство признало наличие на личных счетах Наджиба $700 млн. Правда, по его версии, эти средства не имели никакого отношения к фонду, а были всего лишь спонсорскими взносами. Сам бывший премьер долго молчал, но потом пояснил, что это была помощь от королевской семьи Саудовской Аравии на политические нужды.

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МалайзияСаудовская АравияНаджиб РазакМахатхир Мохамад
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