Во Вьетнаме закрыли популярный у туристов город Хойан

ХАНОЙ, 28 июля. /ТАСС/. Пользующийся популярностью у туристов старинный портовый город Хойан, который находится в центральной вьетнамской провинции Куангнам, полностью закрыт для посещений из-за опасности распространения коронавируса. Такое решение, как заявили во вторник в городской администрации, принято после выявления за последние дни новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в расположенном неподалеку от Хойана третьем по величине городе страны Дананге и в соседней провинции Куангнгай.

"Начиная с 28 июля, Хойан полностью прекращает прием туристов", - говорится в постановлении городской администрации. В нем также отмечается, что те, кто уже находится в Хойане, должны будут заполнить так называемые декларации о состоянии здоровья в соответствии с предписанием министерства здравоохранения республики.

Хойан, признанный ЮНЕСКО объектом мирового культурного наследия, считается одной из главных туристических достопримечательностей Вьетнама. Ежегодно его посещают свыше 5 млн туристов, порядка 4 млн из которых составляют гости из-за рубежа.

Новая вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в Дананге после 99 дней отсутствия случаев заражения внутри Вьетнама. С конца прошлой недели и до настоящего времени в Дананге и находящейся рядом с ним провинции Куангнгай зарегистрированы 15 инфицированных.

В понедельник власти страны приняли решение о полной изоляции Дананга. Начиная с полуночи 28 июля, на две недели полностью прекращено авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщение Дананга с другими городами и населенными пунктами страны. В городе и близлежащих провинциях центрального региона начал действовать режим ограничительных мер. Там введен запрет на все массовые мероприятия, а также до особого распоряжения прекращена деятельность развлекательных заведений, в частности, баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов. В местах массового скопления людей введено обязательное ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.

Первый случай заражения коронавирусом во Вьетнаме был зафиксирован 23 января. По информации национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания, с учетом последних данных по заразившимся и выздоровевшим в стране за все время пандемии выявлен 431 инфицированный, 365 человек полностью вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей находятся 66 заболевших. На обсервации продолжают оставаться чуть более 11,8 тыс. человек.