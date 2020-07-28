СМИ: Иран впервые проводит армейские учения с применением данных военного спутника

ТЕГЕРАН, 28 июля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) во вторник начал проведение военных учений в Персидском заливе, впервые в ходе маневров используется информация, полученная с военного спутника "Нур". Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Учения проходят при участии военно-космических и военно-морских сил корпуса. В ходе маневров будут задействованы разведывательные подразделения КСИР, а также беспилотные летательные аппараты.

22 апреля Иран запустил свой первый военный спутник под названием "Нур". Аппарат был выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя "Касед".