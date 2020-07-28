Оппозиция в Мали настаивает на отставке президента

ПРЕТОРИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Малийская оппозиции настаивает на уходе со своего поста президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, что противоречит утвержденному накануне саммитом Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) плану по стабилизации внутриполитической ситуации в Мали. Об этом сообщило во вторник агентство France Presse со ссылкой на коммюнике "Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" (M5-RFP).

"Как никогда раньше мы требуем отставки президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, - подчеркивается в нем. - Мы подтверждаем свою решимость возглавить борьбу и настаиваем на уходе главы государства и его режима".

Саммит ЭКОВАС, в работе которого участвовали президенты 13 государств Западной Африки, принял план из четырех пунктов. Он представлен на рассмотрение и принятие в течение ближайших 10 дней всеми политическими силами Мали для недопущения дальнейшей дестабилизации обстановки в этой стране и регионе в целом. План предусматривает, в частности, создание правительства национального единства, в котором будут присутствовать и представители M5-RFP, отставку 31 депутата парламента и проведение нового голосования в тех округах, где были установлены нарушения в ходе парламентских выборов. Однако лидеры стран Западной Африки высказались против того, чтобы в план было включено требование отставки президента Мали.

Уход президента Ибрагима Бубакара Кейта со своего поста стал главным требованием возглавляемого влиятельным имамом Махмудом Дико протестного движения M5-RFP. В свою очередь, правительство Мали приняло и уже начало реализовать план ЭКОВАС. В телевизионном обращении Ибрагим Бубакар Кейта объявил, что при главе правительства создан совет министров, целью которого является ведение переговоров о формировании правительства национального единства. "Мы готовы ввести санкции против тех в Мали, кто выступит против процесса нормализации", - подчеркнул по завершении саммита ЭКОВАС его председатель и президент Нигера Махамаду Иссуфу.

Политический кризис

С минувшей весны в Мали увеличились размах и число протестных выступлений. На политическую авансцену выдвинулся известный религиозный деятель Мали, обучавшийся в Саудовской Аравии имам Махмуд Дико. Первая созванная им в Бамако 5 июня антиправительственная демонстрация собрала несколько десятков тысяч людей.

По инициативе Дико в столице были проведены еще две крупные демонстрации - 19 июня и 10 июля. Ее участники требовали отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, создания правительства народного единства, роспуска парламента.

Акция, проведенная 10 июля, переросла в беспорядки, в ходе которых активисты оппозиции подожгли здание парламента, заняли часть помещений государственной телекомпании, захватывали офисы, перекрывали дороги и мосты. Столкновения продолжались до вечера 12 июля, когда властям удалось в целом восстановить в столице порядок. В ходе беспорядков погибли 14 человек, 154 получили ранения.

Перед Мали сейчас остро стоят вопросы безопасности, общая ситуация в стране продолжает оставаться сложной из-за продолжающихся атак со стороны исламистских террористических группировок. Крупнейшие среди них "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) и "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS). Обе являются структурами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).