СМИ: в Ираке произошли новые столкновения между протестующими и полицией

ТАСС, 28 июля. Новые столкновения между участниками акций протеста и сотрудниками правоохранительных органов прошли в иракской столице, а также в городе Эн-Наджаф в центральной части арабской республики. Об этом сообщил во вторник телеканал Rudaw,

По его сведениям, стычки произошли в ночь на вторник. В ходе столкновений погиб один из протестующих. Еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

В понедельник агентство France Presse со ссылкой на источники в сфере здравоохранения сообщило о гибели двух демонстрантов при разгоне полицией акции протеста, прошедшей в ночь на понедельник в центре Багдада. Утверждалось, что это первый инцидент, сопровождающийся жертвами среди протестующих, с начала мая, когда Мустафа аль-Казыми вступил в должность главы иракского правительства. По версии агентства, поводом для протестов стало недовольство граждан систематическим отключением электроэнергии при сильной жаре.

Во вторник утром Министерство внутренних дел Ирака, комментируя события в Багдаде, заявило, что в центре столицы действовала "преступная группа, умышленно провоцировавшая столкновения с силами безопасности и пытавшаяся посеять хаос". В МВД заверили, что полиция не использует боевые патроны для разгона демонстрантов.

В Ираке с начала октября 2019 года не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Митинги сопровождаются стычками, погромами и насилием. Их жертвами стали более 500 человек, свыше 20 тыс. пострадали.