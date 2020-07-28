Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о переброске в Минск десантников из Витебска

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии опровергло сообщения ряда телеграм-каналов о том, что к предстоящим президентским выборам в Минск передислоцированы 1,5 тыс. военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Соответствующее опровержение распространила во вторник пресс-служба оборонного ведомства.

"Пишут, что 70% личного состава 103-й мобильной бригады с 18 июля находятся в Минске. Будут находиться и после выборов. Им отданы соответствующие приказы. Трудно представить, где можно спрятать больше 1,5 тыс. бравых десантников, и это только из одной бригады, а главное - зачем их прятать?" - отмечается в сообщении белорусского Минобороны.

В пресс-службе напомнили, что накануне 90-летия Воздушно-десантных войск в Минск прибудет личный состав и техника, которые будут участвовать в праздничных мероприятиях. "Голубые береты из Витебска в столицу тоже прибыли, их меньше батальона - вполне достаточно, чтобы выступить на празднике 1 августа", - отметили в Минобороны Белоруссии.

Пресс-служба также разместила фото из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, военнослужащие которой занимаются боевой подготовкой, готовятся к празднованию Дня десантников и сил специальных операций. "2 августа 103-я бригада по традиции распахнет двери для всех желающих. Убедиться, что витебские десантники на месте, можно будет даже лично", - заявили в Минобороны.

На минувшей неделе витебскую десантную бригаду посетил президент страны Александр Лукашенко. Во время встречи с военными обсуждались вопросы обеспечения национальной безопасности и правопорядка в стране.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и Сергея Черечня. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.