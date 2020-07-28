В Австрии проведут реформу Минздрава из-за противозаконных указов по борьбе с пандемией

ВЕНА, 28 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийские власти проведут реформу Минздрава после того, как Конституционный суд признал противозаконными два указа этого ведомства в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер.

По словам министра, пандемия стала большим испытанием для работы Минздрава, сотрудники которого успешно справляются с выпавшими на них испытаниями. Однако в ведомстве наблюдается нехватка юридических кадров, которая привела в отдельных случаях к ошибкам в подготовке нормативной базы по противодействию пандемии. Кроме того, в 2021 году планируется обновить устаревший закон о борьбе с эпидемиями, который действует в Австрии с 1913 года.

"С этого момента мы начинаем процесс изменения структуры нашего ведомства и переформатируем его работу в отдельных направлениях. Над первым пунктом мы уже работаем, он подразумевает масштабную реформу организационной структуры ведомства (ее планируется завершить осенью - прим. ТАСС)", - сказал Аншобер на пресс-конференции в Вене.

В Минздраве последует увеличение штата юридической службы из-за острой необходимости в выработке большого объема нормативной документации, процесс принятия решений и разработки указов будет происходить при непосредственном участии представителей службы правительства, отвечающей за соответствие документации нормам конституции, будет доработан мартовский закон о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, положения которого вызывают вопросы у независимых юристов.

"Я считаю, что законы и указы, которые должны исполнять граждане, должны быть удобными для чтения и понимания, и для этого нужен язык и структура документов, которые будут гарантировать удобство для чтения, - подчеркнул министр. - Это не значит, что содержание сомнительно, содержание останется прежним, но должны быть исправлены рукописные ошибки".

Вердикт Конституционного суда

Конституционный суд Австрии в июле признал противозаконными отдельные меры австрийского правительства по борьбе с распространением коронавируса, срок действия которых завершился в конце апреля 2020 года. В частности, противозаконными были признаны: указ Минздрава о разрешении доступа к общественному пространству и использованию общественного транспорта только в четырех случаях - для выхода на работу, помощи нуждающимся людям, в магазин, на прогулку; указ Минздрава, разрешающий в середине апреля открыться только мелким магазинам, но с запретом до конца апреля открываться крупным магазинам с площадью более 400 кв. метров.

Суд при этом постановил, что принятый правительством Австрии в марте закон о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией соответствует конституции.

Пандемия в Австрии

В апреле-мае в Австрии началось поэтапное снятие коронавирусных ограничений: был отменен режим самоизоляции, открыты магазины, предприятия сферы услуг, рестораны, музеи, школы, спортивные площадки, гостиницы, разрешили проведение массовых мероприятий.

В июле в Австрии число новых случаев заражения коронавирусом впервые с мая превысило отметку 100 человек в сутки. До этого ежесуточный прирост держался в пределах 30-40 человек в течение двух месяцев. Глава Минздрава Рудольф Аншобер заявил об обеспокоенности из-за роста количества инфицированных. С 24 июля власти повторно ввели обязательное ношение защитных масок в супермаркетах, банках и на почте, которое было отменено 15 июня. Маски по-прежнему необходимо носить при поездках в общественном транспорте.

По данным Минздрава, на 28 июля в Австрии из 20 677 заболевших выздоровели 18 379 человек, 713 умерли. В стране остается 1 585 активных больных COVID-19.