СМИ: талибы объявили о прекращении огня на период Праздника жертвоприношения

ТАСС, 28 июля. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о введении режима прекращения огня в Афганистане на период мусульманского Праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам). Об этом во вторник сообщил афганский телеканал 1TV.

По его данным, талибы выступили с заявлением, в котором призвали своих сторонников не вступать в вооруженные столкновения с правительственными силами в дни Ид аль-Адха, который в нынешнем году отмечается с 30 июля по 3 августа.

Движение отметило, что на период действия перемирия радикалы "не будут находится на территориях, подконтрольных правительственным силам". В то же время талибы выразили надежду, что и отряды афганской армии воздержатся от каких-либо активных действий в регионах, удерживаемых "Талибаном".

Официальной реакции на заявление талибов со стороны правительства Афганистана пока не поступало.