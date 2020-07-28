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СМИ: талибы объявили о прекращении огня на период Праздника жертвоприношения

Он отмечается с 30 июля по 3 августа

ТАСС, 28 июля. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о введении режима прекращения огня в Афганистане на период мусульманского Праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам). Об этом во вторник сообщил афганский телеканал 1TV.

По его данным, талибы выступили с заявлением, в котором призвали своих сторонников не вступать в вооруженные столкновения с правительственными силами в дни Ид аль-Адха, который в нынешнем году отмечается с 30 июля по 3 августа.

Движение отметило, что на период действия перемирия радикалы "не будут находится на территориях, подконтрольных правительственным силам". В то же время талибы выразили надежду, что и отряды афганской армии воздержатся от каких-либо активных действий в регионах, удерживаемых "Талибаном".

Официальной реакции на заявление талибов со стороны правительства Афганистана пока не поступало.

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Афганистан
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