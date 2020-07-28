Штаб Бабарико подал в КГБ Белоруссии ходатайство за него

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Представители штаба экс-претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, арестованного по обвинению в экономических преступлениях, подали в КГБ республики ходатайство об изменении ему меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба штаба во вторник.

Представители штаба отмечают, что просят изменить Виктору Бабарико "меру пресечения в виде заключения под стражу на личное поручительство". Известно, что подписали ходатайство нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и белорусский художник Владимир Цеслер. В заявлении штаба отмечается, что "никто не может быть признан виновным без вступившего в силу приговора суда, мы считаем Виктора Бабарико невиновным, мы будем продолжать бороться, чтобы изменить меру пресечения - заключение под стражу - всеми законными способами".

Перед тем как представители команды Бабарико передали документ, журналистов, в числе которых была фотокорреспондент ТАСС в Белоруссии Наталия Федосенко, которые пришли к зданию КГБ, задержали и отвезли в РОВД, однако после проверки документов вскоре отпустили.

Накануне координатор штаба Бабарико Мария Колесникова обратилась к "неравнодушным белорусам" выступить поручителями для изменения меры пресечения для политика, находящегося в СИЗО КГБ.

Бабарико, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, принял решение баллотироваться на пост президента Белоруссии. 11 июня Комитет государственного контроля республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", "Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере". Бабарико тогда заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. Позже Бабарико был задержан по подозрению в непосредственной организации противоправной деятельности в банке. Вместе с Виктором в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, который является главой избирательного штаба. Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 30 человек.

14 июля Центризбирком Белоруссии оказал Бабарико в регистрации в качестве кандидата на высший государственный пост. Президентские выборы в республике назначены на 9 августа.