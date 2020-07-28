Министр юстиции США назвал беспорядки в городах нападением на правительство

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Беспорядки в Портленде (штат Орегон) и других американских городах представляют собой нападение на правительство США, и федеральные правоохранительные силы отправляются туда, чтобы, в частности, защитить здания судов. Об этом говорится в распространенном СМИ вступительном слове министра юстиции - генерального прокурора Соединенных Штатов Уильяма Барра, который во вторник выступит на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса.

"После смерти Джорджа Флойда ожесточенные участники массовых беспорядков и анархисты использовали в своих целях законные протесты, чтобы сеять бессмысленный хаос и разрушения, это приводит к невинным жертвам. Нынешняя ситуация в Портленде является показательным примером", - отметил Барр.

По его словам, "каждую ночь в течение последних двух месяцев" в Портленде сотни участников беспорядков "осаждали здание федерального суда и другую находящуюся поблизости федеральную собственность". Чиновник подчеркнул, что протестующие берут с собой "электрошокеры, кувалды, пилы, ножи, винтовки и взрывные устройства". "То, что разворачивается ночью вокруг здания суда, нельзя в здравом уме назвать протестом. По любым объективным критериям это нападение на правительство Соединенных Штатов", - заявил министр.

"Самой главной обязанностью правительства является обеспечение верховенства права, чтобы люди могли жить в условиях безопасности и без опасений за свою жизнь. Министерство юстиции продолжит работу по выполнению этого священного долга", - сообщил Барр. Он считает, что "связанная с преступностью на улицах угроза жизни" участникам акции под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение" (Black Lives Matter) "гораздо выше, чем любого рода угроза со стороны полиции".

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая 2020 года после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (США, штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.