Министр юстиции США указал на грубые нарушения и надуманность дела о "вмешательстве РФ"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Обстоятельства проведения слежки за избирательным штабом нынешнего американского президента Дональда Трампа и расследования приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году были сфабрикованы, во время соответствующих разбирательств были допущены серьезные нарушения. Об этом говорится в распространенном СМИ вступительном слове министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра, который во вторник выступит на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса.

"С тех пор как я дал понять, что собираюсь сделать все возможное, чтобы разобраться в серьезных нарушениях, связанных со сфабрикованным скандалом "Рашагейт", многие демократы в этом комитете пытались дискредитировать меня, придумывая рассказы о том, что я просто порученец президента, который занимается уголовными делами в соответствии с его указаниями. Судя по [присланному мне] письму с приглашением на эти слушания, это, похоже, ваша сегодняшняя повестка", - подчеркнул министр, говоря о проводимой его ведомством проверке обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за избирательным штабом Трампа и расследования "российского вмешательства". Итоги данного разбирательства, как ожидается, могут быть опубликованы в конце лета.

Решения принимались независимо

Контролируемый демократами комитет в конце июня провел слушания, главной темой которых стали обвинения демократов, утверждавших, что Барр якобы политизировал работу своего ведомства и американской системы правосудия. Комитет также проводит расследование данного вопроса. В частности, демократы изучают правомочность прекращения Минюстом уголовного преследования в отношении бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Президент не пытался вмешиваться в эти решения, - указал Барр. - Напротив, он с самого начала сказал мне, что ожидает, что я приму независимое решение, сделаю выбор, который считаю правильным". Он подчеркнул, что его "решения по уголовным делам были независимы, основаны на законе и фактах, без какого-либо указания или вмешательства со стороны Белого дома или кого-либо за пределами министерства юстиции".

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл ведущееся расследование охотой на ведьм и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.