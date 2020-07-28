Министр юстиции США отверг упреки в поблажках друзьям Трампа

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр категорически отверг упреки в том, что он дает поблажки тем приближенным к президенту Дональду Трампу лицам, которые подозреваются или признаются виновными в нарушении американских законов.

"Чего я в действительности пытаюсь добиться, так это восстановления верховенства закона. Это означает, по сути, что у нас одно правило для всех. Если вы применяете правило по отношению к [лицу] А, то это же самое правило применяется к [лицу] Б. Я чувствовал, что у нас этого не было ранее в министерстве, что мы сбились с пути", - заявил Барр, выступая во вторник на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Председатель комитета демократ Джерролд Надлер утверждал на слушаниях, что Барр, представляющий Республиканскую партию, занимается политизацией работы вверенного ему ведомства.

Барр с такой постановкой вопроса не согласился. "Звучат предположения, что я наказываю врагов президента и помогаю его друзьям", - напомнил министр. "Каким врагам я предъявил обвинения? Не могли бы вы указать хоть на один случай выдвижения министерством обвинений, который, как вы считаете, является необоснованным, нарушает, по вашему мнению, верховенство закона?" - спросил у законодателей Барр.

"Вы говорите, - продолжал министр, - что я помогаю друзьям президента". "Упоминавшиеся при этом дела - дело [Роджера] Стоуна и дело [бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла] Флинна - являлись теми, в которых я пришел к выводу о необходимости какого-то вмешательства [в ход рассмотрения], чтобы восстановить верховенство закона, чтобы гарантировать, что одни правила применяются ко всем", - пояснил глава Минюста. При этом он подчеркнул, что, с его точки зрения, в деле американского политтехнолога Роджера Стоуна имело место "правильное [судебное] преследование". "Я считал, что он (Стоун - прим. ТАСС) должен был подвергнуться тюремному заключению. И я считал, что вердикт судьи был правильным", - отметил Барр.

"Однако, - указал он, - прокуроры пытались добиться приговора [Стоуну], который более чем в два раза превышал вынесенный кому бы то ни было в аналогичных делах". "А речь идет о 67-летнем мужчине, первом правонарушении, отсутствии насилия. И они пытались упрятать его за решетку на семь-девять лет. Я не собирался это поддерживать. Это не верховенство закона", - сказал министр.

"Я согласен с тем, что друзьям президента не должны делаться особые поблажки. Но они также не заслуживают того, чтобы с ними обходились более сурово, чем с другими", - добавил Барр.