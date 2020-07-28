Помпео: США считают свой курс на ужесточение подхода к КНР пригодным для всех союзников

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают свой курс на ужесточение подхода к Пекину пригодным для всех своих союзников. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

Его попросили прокомментировать мнение, что конфронтационный подход США к Китаю является во многом непригодным для союзников Вашингтона, в первую очередь в Европе.

"Нет, он абсолютно пригоден. Речь не о том, чтобы выбирать между Америкой и Китаем. Речь идет о выборе между свободой и демократией с одной стороны и тиранией и авторитарным режимом с другой", - сказал он на совместной пресс-конференции глав внешнеполитических и военных ведомств США и Австралии по итогам нового раунда их переговоров в формате "два плюс два" в Вашингтоне. "И я уверен, что демократии <...> прекрасно знают, на чьей стороне дебатов они хотят быть", - убежден госсекретарь США.

По его утверждению, союзники Вашингтона также понимают, что "партнерство и совместная работа с авторитарными режимами, которые угрожают им, не принесут экономическое процветание их народам". Помпео призвал вместо этого сотрудничать с США, которые, по его заверению, "ценят свободу и права человека так же, как и они [их союзники]".

В июне Помпео объявил о том, что ЕС и США создали новый постоянный формат политических консультаций для обсуждения угрозы со стороны Китая. По его словам, цель таких консультаций - определить, как США и ЕС могут вместе "защитить свободу и демократию по обе стороны Атлантики от угрозы со стороны Коммунистической партии Китая".