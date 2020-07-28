В Пентагоне предсказали конкуренцию США с Россией и Китаем за ресурсы в Арктике

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут вынуждены конкурировать с Россией и Китаем за ресурсы в Арктике. Такое мнение выразил во вторник американский генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк, выступая в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил на слушаниях, посвященных утверждению его кандидатуры на пост главы Северного командования Вооруженных сил (ВС) США, в сферу ответственности которого входит Арктика.

"С большим количеством ресурсов, без сомнений, будет конкуренция за эти ресурсы, будь то нефть или минералы. Как Россия, так и Китай очень заинтересованы в Арктике", - сказал Ван Хёрк.

"Что касается того, какой будет точка зрения Северного командования вооруженных сил в случае утверждения моей кандидатуры, то речь об упорстве. Нам нужны упорство и бдительность в этой области в Арктике, чтобы обеспечить, что мы в курсе [происходящего] и можем выявлять, наблюдать и сдерживать при необходимости", - добавил он. "Я уверяю вас, что наши партнеры обеспокоены в связи с активностью Китая и России в Арктике", - подчеркнул генерал.

В письменных ответах на вопросы законодателей генерал также заявил, что, по его мнению, присоединение Вашингтона к Конвенции ООН по морскому праву помогло бы защитить интересы США в Арктике.

"Да, я считаю, что присоединение к Конвенции ООН по морскому праву улучшило бы способность США отстаивать свои интересы в период, когда противники, такие как Китай, стремятся закрепиться в Арктике. США - единственная арктическая держава, которая не подписала договор, позволяя ревизионистским странам - Китаю и России - использовать это отсутствие на ключевых дипломатических форумах для продвижения своих интересов", - утверждал Ван Хёрк.

Позиция РФ

Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.

Президент России Владимир Путин 5 марта утвердил основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены в том числе обеспечение суверенитета и территориальной целостности, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства.