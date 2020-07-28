Украинская оппозиция потребовала от Зеленского провести выборы в местные советы Донбасса

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от президента страны обеспечить проведение местных выборов в Донбассе на всех уровнях. Соответствующее заявление обнародовано во вторник на сайте политической силы.

"Зе-власть" (президент Украины Владимир Зеленский - прим. ТАСС) целенаправленно срывает выборы на востоке Украины. В начале депутаты "Зе-большинства" (депутаты Верховной рады от "Слуги народа" - прим. ТАСС) отказывают жителям Луганской и Донецкой областей в праве выбрать областные советы. Теперь Зеленский принимает указы о введении военно-гражданских администраций в двух крупных городах Луганской области - Лисичанске и Северодонецке, тем самым фактически запретив жителям этих городов выбрать в городские советы своих представителей. Вслед за Зеленским чиновники помельче призывают вообще не проводить выборы в местные советы около линии соприкосновения. В частности, с такой инициативой выступил руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай", - указывается в заявлении.

По мнению оппозиции, такой подход свидетельствует о том, что нынешнее руководство Украины - это "последователи "партии войны" (так оппозиционеры называют сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко - прим. ТАСС).

"Зеленский и его команда показывают полное пренебрежение к Конституции и правам граждан. Они лишают жителей востока Украины права на местное самоуправление", - заявили в партии. Такую позицию Зеленского оппозиционеры поясняют боязнью нынешней украинской власти проиграть на местных выборах, которые запланированы на 25 октября. "Они знают, что им не доверяют люди, и пытаются спрятаться от недоверия граждан за военными администрациями", - полагают в партии.

В заявлении также подчеркивается, что Зеленский в конечном итоге должен обеспечить местные выборы не только на подконтрольных правительству Украины территориях Донбасса, но и на неподконтрольных. "Мы требуем обеспечить проведение выборов в местные советы всех уровней на всей подконтрольной территории Украины. А также ускорить разработку законов, необходимых для проведения выборов на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей", - отметили в партии. Оппозиционеры подчеркнули, что в случае неспособности власти обеспечить законное волеизъявление граждан она должна уйти в отставку.

Местные выборы

15 июля Верховная рада назначила на 25 октября проведение местных выборов на всей территории Украины за исключением Донецкой и Луганской областей. Как отметили в Киеве, выборы в Донбассе "будут назначены в установленном отдельным законом порядке при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей, при восстановлении конституционного строя и правопорядка, при соблюдении безопасности в регионе, разоружения военных формирований, вывода техники". 26 июля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Зеленским указал, что постановление Верховной рады от 15 июля о порядке проведения местных выборов противоречит Минским соглашениям и угрожает перспективам урегулирования.

Накануне Зеленский издал указ об организации военно-гражданской администрации в городе Лисичанск Луганской области, а во вторник - о создании военно-гражданской администрации в Северодонецке Луганской области. Военно-гражданская администрация - временный орган государственной власти на территории Донецкой и Луганской областей, предназначенный для обеспечения действия там законов Украины, а также для обеспечения безопасности и противодействия нарушениям правопорядка и недопущения гуманитарной катастрофы в районе зоны силовой операции.