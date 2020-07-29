В Пентагоне отметили, что Россия и Китай создают все более совершенные системы ПРО

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Россия и Китай активно работают над созданием все более совершенных и многочисленных систем противоракетной обороны, заявили 28 июля в Министерстве обороны США.

"Китай и Россия разрабатывают все более мощные и многочисленные системы противоракетной обороны и интегрируют их в свои оборонные стратегии по мере того, как они конкурируют с США", - заявил представитель Пентагона, слова которого приводятся на сайте американского военного ведомства. По мнению чиновника, сфера противоракетной обороны становится составляющей соперничества между великими державами.

Как пишет пресс-служба Пентагона, американские должностные лица отмечают, что в настоящий момент Пекин серьезно зависит от РФ в вопросе противоракетной обороны. "Чиновники Министерства обороны США заявили, что Китай тщательно изучает проблему и вкладывает средства в исследования для создания собственного потенциала", - говорится в пресс-релизе.

К данному сообщению пресс-служба Пентагона приложила справочные материалы о существующих и находящихся в разработке системах ПРО РФ и Китая, а также их возможностях.

21 июля спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями "абсолютно точно" не станут брать на себя какие-либо обязательства по ограничениям в сфере противоракетной обороны.