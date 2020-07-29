В МИД Венесуэлы назвали санкции Вашингтона против Каракаса примером двойных стандартов

ГАВАНА, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал проявлением двойных стандартов со стороны правящих элит США введение санкций против бывших чиновников Боливарианской Республики.

"Госсекретарь США Майкл Помпео препятствует расследованиям коррупции своего собственного руководства, но претендует на роль лидера в борьбе с коррупцией в других странах. Типичные двойные стандарты правящей элиты в США", - написал во вторник дипломат в Twitter.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о введении визовых санкций против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомеса. По его словам, они "использовали свои позиции во власти для личного обогащения".

Ранее американские власти связывали "продолжавшуюся годами масштабную коррупцию, пренебрежение и ненадлежащее управление инфраструктурой электроснабжения Венесуэлы" с перебоями с электричеством в стране. В марте 2019 года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.