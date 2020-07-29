В Конгрессе заявили, что работа Госдепа оказалась парализована из-за плохого руководства

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Работа американского Госдепартамента при нынешней республиканской администрации оказалась парализована, а американские кадровые дипломаты чувствуют себя деморализованными и запуганными. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном находящимися в оппозиции демократами из комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Сотрудники [Госдепа] сообщают, что их моральный дух и уверенность в высшем руководстве стремительно упали. Многие сегодня гораздо больше боятся сообщать о нарушении закона, также опасаясь, что их будет ожидать возмездие", - говорится в опубликованном во вторник 46-страничном документе под названием "Кризис в дипломатии: разрушение Госдепартамента администрацией Трампа".

Помимо прочего, авторы доклада подвергли критике многочисленные отставки, а также наличие большого числа открытых вакансий в Госдепартаменте, что, по их мнению, мешает ведомству "выполнять работу Америки на мировой арене". "Администрации потребовалось 11 месяцев, чтобы предложить первую кандидатуру на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности (речь об Андрее Томпсон, которая занимала этот пост в 2018 - 2019 годах - прим. ТАСС). <...> Еще шесть месяцев потребовалось, чтобы предложить замену (Маршалла Биллингсли, кандидатуру которого подвергают критике из-за его роли в скандале с пытками заключенных в американской тюрьме Гуантанамо - прим. ТАСС). <...> В результате руководящий пост, в сферу ответственности на котором входит ведение переговоров о контроле над вооружениями с Россией и другими ядерными державами и осуществление политики США по нераспространению в течение двух из трех с половиной лет нахождения у власти этой администрации был вакантен или его занимал исполняющий обязанности", - говорится в докладе.

В упрек администрации авторы доклада ставят и долгий подбор кандидатов на пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а также на должности послов, в том числе в Эстонии, Грузии и на Украине.

Плохой подбор кадров

Кроме того, как утверждается в документе, многие должности пустуют в связи с тем, что администрация предлагает на них неподходящих претендентов, а некоторым из выдвигаемых кандидатов иногда не достает необходимых качеств и квалификации, "которых ждут от американских дипломатов".

Так, как сообщала ранее со ссылкой на источники телекомпания CBS, посол США в Исландии Джеффри Росс Гантер, до своего назначения на дипломатический пост бывший дерматологом, создал в дипломатической миссии "неприемлемую" рабочую среду. По данным телекомпании, в феврале этого года после поездки в Вашингтон он долго отказывался возвращаться в Исландию и хотел выполнять обязанности посла удаленно - из своего дома в Калифорнии. В свою очередь в Госдепе телекомпании заявили, что долгое отсутствие Гантера в Рейкьявике было связано с пандемией. Помимо этого, из-за опасений за свою безопасность дипломат якобы обращался в Госдепартамент с просьбой получить для него от исландских властей разрешение на ношение огнестрельного оружия.