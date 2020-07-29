В Азербайджане сообщили о 65 нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении

БАКУ, 29 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана заявило о 65 обстрелах позиций армии страны в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также на границе с Арменией за минувшие сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки и 60-миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 65 раз", - говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой оборонного ведомства.

В частности, по данным Минобороны, с территории Бердского и Чамбаракского районов Армении были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу сопредельного Товузского района, а также в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Баку также сообщает об обстреле позиций ВС Азербайджана с территории прилегающих к Нагорному Карабаху населенных пунктов, находящихся под контролем армянских вооруженных сил.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на среду была относительно спокойной.

"В ночь на 29 июля, как и на данный момент, на армяно-азербайджанской границе наблюдается относительное затишье. На различных участках границы противник нарушил режим прекращения огня 22 раза, осуществив 497 выстрелов по армянским позициям", - написала она на своей странице в Facebook.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. Обе стороны сообщали о погибших военнослужащих. С 17 июля обстановка, по оценкам обеих сторон, относительно спокойная, но сообщения об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают практически ежедневно.