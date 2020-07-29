МИД КНР пригласил комиссара ООН в Синьцзян, чтобы развеять слухи о притеснениях уйгуров

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китайское правительство пригласило верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Китай и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе страны, чтобы она убедилась в беспочвенности появившейся в СМИ информации о притеснениях народности уйгуров в исправительных лагерях. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы занимаем открытую позицию и готовы к визиту [в Синьцзян] Мишель Бачелет. Предлагаем ей приехать в Китай", - сообщил он на регулярном брифинге.

Ван Вэньбинь напомнил, что китайскую стратегию социально-экономического развития в Синьцзян-Уйгурском автономном районе поддерживают десятки государств. "Я хочу подчеркнуть: китайский народ гостеприимен, поэтому двери в Синьцзян широко открыты. Мы приглашаем всех иностранцев, занимающих объективную позицию, посетить данный регион", - подытожил дипломат.

Во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вновь заявил о необходимости отправки группы наблюдателей под эгидой ООН в Синьцзян, чтобы они проверили информацию о нарушениях прав нацменьшинств. Он сослался на "вызывающие обеспокоенность" сообщения СМИ касательно ситуации в этом регионе, в частности на данные о существовании "исправительных лагерей, где содержатся уйгуры".