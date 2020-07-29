Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это делаем не на 99%, а на 100%", - сказал он в среду журналистам.

Зеленский отметил также, что украинская сторона продолжает переговоры по урегулированию в Донбассе.

Президент Украины также назвал экс-президента Леонида Кравчука и вице-премьера Алексея Резникова среди кандидатов на должность полномочного представителя Киева в контактной группе.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов наш вице-премьер Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком", - сказал он.