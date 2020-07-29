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Пекин назвал "неуважением к истории" слова Помпео о "крахе взаимодействия" США и Китая

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что две страны "сообща реализовали множество крупных проектов, которые сыграли положительную роль в глобальных масштабах"

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о "крахе китайско-американского взаимодействия" следует считать пренебрежением к истории и утверждением, которое противоречит реальным фактам. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"В последнее время Помпео и другие американские политики теоретизируют на тему "провала в китайско-американских контактах", - рассказал он на регулярном брифинге. - Я бы хотел отметить, что подобные высказывания следует считать неуважением к истории и искажением фактов. Китай и США сообща реализовали множество крупных проектов, которые сыграли положительную роль в глобальных масштабах".

Вань Вэньбинь напомнил, что каждая страна имеет право развиваться по собственной модели, учитывающей национальную специфику. "Несмотря на отличия в системах общественного устройства, Китай и США способны продуктивно взаимодействовать друг с другом, поддерживая мирные отношения", - подытожил официальный представитель.

Ранее Помпео заявил, что США не должны проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая "потерпела крах". Он также отметил, что Соединенные Штаты считают курс по ужесточению подхода к Пекину "пригодным для всех союзников". По словам главы Госдепартамента, этим странам следует сотрудничать с Вашингтоном, который "ценит свободу и права человека". Американский дипломат подчеркнул, что речь идет о "выборе между свободой и демократией" (в лице США - прим. ТАСС) с одной стороны и "тиранией и авторитарным режимом" (который якобы символизирует Китай - прим. ТАСС) с другой".

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