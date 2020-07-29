Правительство Литвы вернуло обязательное ношение санитарных масок

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы восстановил отмененное в мае обязательное ношение санитарных масок. Решение об этом принято в среду на заседании правительства.

"С учетом наметившегося ухудшения ситуации с коронавирусом считаем необходимым вернуться к обязательному ношению санитарных масок", - пояснил мотивы решения временно замещающий министра здравоохранения министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

Масочный режим будет действовать для закрытых помещений в общественных местах: в торговых центрах, на транспорте, предприятиях услуг. Требование вступает в силу с 1 августа.

Как отмечал Национальный центр общественного здоровья Литвы, в течение последних дней зафиксирован последовательный рост заболевания: в прошлую пятницу на 100 тыс. населения было зафиксировано 3,7 случая, в понедельник - 4,9, во вторник - 5,2 случая.

Режим общенационального карантина действовал в Литве с середины марта, ношение медицинских масок в общественных местах было требованием. В мае оно стало лишь рекомендацией, хотя сам карантин был снят в середине июня.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Литве 28 февраля. С начала пандемии в стране умерли 80 человек, выздоровели 1 623 заразившихся. Всего на сегодняшний день в Литве насчитывается 2 043 инфицированных.