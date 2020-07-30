Белым фермерам в Зимбабве решили заплатить за отобранную землю

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Зимбабве и Союз коммерческих фермеров подписали соглашение о компенсации в размере $3,5 млрд белым фермерам за конфискованные у них 20 лет назад хозяйства. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы сделали выбор в пользу решения этого затянувшегося вопроса", - заявил глава Союза коммерческих фермеров Зимбабве Эндрю Паско. Свою подпись под документом поставил от правительства министр финансов и экономического планирования Зимбабве Мтули Нкубе. При этом он подчеркнул, что компенсация выплачивается только за активы, включая технику, которые были конфискованы у фермеров, но не за землю.

По условиях соглашения, фермеры получат через год половину от этой суммы, а остальную - в течение пяти лет. Зимбабвийское правительство уже объявило, что на текущий день у него нет средств для столь крупных компенсационных выплат и в целях их получения будут выпущены специальные долгосрочные облигации.

Правительство Зимбабве в 2000 году по инициативе тогдашнего президента страны Роберта Мугабе провело земельную реформу, которая сопровождалась конфискацией около 4,5 тыс. хозяйств в основном у белых фермеров. Власти забрали у них порядка 8 млн гектаров земли, что составляет пятую часть всей территории страны.

Реформа проходила под лозунгом борьбы с колониальным наследием, провозглашалась также цель наделения землей чернокожих фермеров. Последствием этих действий стал острейший аграрный кризис. Так, если в 2001 году за счет продажи сельскохозяйственной продукции Зимбабве имела профицит внешнеторгового баланса в $322 млн, то в 2002 году зафиксировала его дефицит в $18 млн. В дальнейшие годы он только увеличивался и сопровождался полным экономическим крахом этой некогда одной из самых богатых стран на юге Африки.

Конфискационная земельная реформа своим последствием имела введение Евросоюзом и США санкций против Зимбабве. Это только усилило экономические трудности Хараре. В начале текущего года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что 7,7 млн зимбабвийцам, или каждому второму жителю страны, грозит голод. В столице страны Хараре в продуктовых магазинах часто вспыхивают драки за те небольшие партии кукурузы и круп, которые время от времени поступают в государственную торговую сеть. Наблюдаются существенные перебои с поставками хлеба в магазины.