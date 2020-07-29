Додон считает необходимым исключить из конституции положение о ликвидации Молдавии

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает необходимым исключить из конституции положение, позволяющее ликвидировать молдавское государство через референдум. Об этом он заявил в среду в послании, посвященном Дню конституции.

"Несомненно, некоторые статьи Конституции должны быть скорректированы и конкретизированы. На мой взгляд, необходимо пересмотреть и исключить п.1 ст.142, который предусматривает возможность ликвидации государства путем проведения референдума", - заявил Додон, уточнив, что такого механизма нет в законодательстве других стран.

Глава Молдавии обратил внимание, что текст основного закона является "жестким", но отражает общественно-политические изменения и пожелания свободных граждан в соответствии с основными ценностями демократического и открытого общества. Он заверил, что сделает все возможное, чтобы граждане страны могли пользоваться правами, гарантированными основным законом, чтобы государственные институты действовали в соответствии с его положениями, а общество стало единым целым, процветая и развиваясь.

Конституция была принята 29 июля 1994 года парламентом Молдавии. Ранее Додон сообщил, что бывшие члены и председатели Конституционного суда (КС) предложили ему через указ утвердить комиссию по конституционной реформе. По их мнению, необходимо разработать изменения в основной закон, которые бы не позволили превращать КС в инструмент в руках политиков. По словам Додона, эта процедура будет запущена после предстоящих 1 ноября президентских выборов, если он решит баллотироваться на второй срок и будет переизбран.