Турция находится в контакте с РФ и Китаем по вопросу разработки вакцины от коронавируса

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Турция находится в контакте с Россией и КНР по вопросу создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы находимся в контакте с РФ и Китаем в вопросе разработки вакцины от коронавируса и внимательно следим за развитием событий по этой теме", - подчеркнул Коджа.

Комментируя ситуацию с распространением коронавируса в республике министр не исключил, что власти вновь будут вынуждены ввести ограничения на передвижение для жителей в центральной Турции, на востоке и юго-востоке страны.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса на базе 17 научных организаций. Одна вакцина, разработанная центром им. Гамалеи Минздрава России, уже прошла клинические испытания на добровольцах. В свою очередь центр "Вектор" Роспотребнадзора разрабатывает вакцину на шести разных технологических платформах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16,7 млн человек, свыше 660 тыс. умерли.