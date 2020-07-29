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Кризис в Сирии
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Асад принял спецпредставителя президента РФ и замглавы МИД России

Президенту Сирии передали поздравления российского лидера Владимира Путина с успешным проведением парламентских выборов в республике

ТАСС, 29 июля. Президент Сирии Башар Асад принял в среду в Дамаске спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина. Об этом сообщила канцелярия сирийского президента.

Отмечается, что Лаврентьев передал сирийскому лидеру "поздравления президента России Владимира Путина с успешным проведением в Сирии парламентских выборов, что подтверждает поддержку сирийского народа курса государства на достижение стабильности в стране и улучшения условий жизни сирийцев".

В ходе встречи также обсуждалась текущая обстановка в САР и процесс подготовки к заседанию Конституционного комитета Сирии, проведение которого намечено в Женеве в августе. Кроме того, стороны выразили решимость укреплять двусторонние отношения, противостоять трудностям, которые возникают в результате политики некоторых западных стран в отношении Сирии, а также "бороться с негативным влиянием санкций, введенных против сирийского народа".

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Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезВершинин, Сергей Васильевич
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