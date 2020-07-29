СМИ: сирийские военные обнаружили укрытие боевиков, где хранились человеческие органы

ТАСС, 29 июля. Сирийские военные в сотрудничестве с местными жителями обнаружили в одной из деревень в провинции Идлиб укрытие террористов, в котором хранились человеческие органы. Об этом сообщило в среду сирийское государственное агентство SANA.

"В деревне Эль-Гадфа в 10 км восточнее города Мааррет-эн-Нууман (расположен к югу от Идлиба - прим. ТАСС) некий медик устроил в жилом доме, использовавшемся контролировавшими район террористами в качестве укрытия, примитивную медицинскую лабораторию. Там было обнаружено множество прозрачных емкостей с человеческими органами <...>, помещенными в раствор хлороформа", - говорится в сообщении агентства. Утверждается, что на емкостях указаны женские и мужские имена, а в доме обнаружены списки людей с информацией о состоянии их здоровья.

SANA напоминает, что торговля человеческими органами является одним из источников финансирования деятельности террористических группировок на севере Сирии. Из контролируемых боевиками районов зачастую поступают сообщения о пропаже взрослых и детей, похищенных с целью извлечения у них внутренних органов для последующей продажи.

Отмечается, что в укрытии также обнаружено большое количество экстремистской литературы, использовавшейся боевиками в процессе вербовки в свои ряды новых последователей.

Провинция Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.