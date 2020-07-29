Правительство ФРГ проинформировало Бундестаг о решении США по контингенту

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен и статс-секретарь Минобороны Германии Петер Таубер проинформировали парламентариев о решении США вывести часть контингента из республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД.

"Федеральное правительство принимает к сведению это решение и в контексте дальнейшей реализации будет согласовывать действия с федеральными землями, правительством США, а также в рамках НАТО", - говорится в сообщении. В МИД также напоминают, что американская сторона может скорректировать планы.

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Остаются в ФРГ при этом максимум 25 тыс. солдат.

Как заявил президент США Дональд Трамп, причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин якобы тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.