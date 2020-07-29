В центре Софии из-за акции протеста блокировано движение транспорта

СОФИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Участники массовой акции протеста с требованием отставки премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и его правительства, а также главного прокурора республики Ивана Гешева блокировали движение транспорта в центральной части Софии. Антиправительственные акции в Болгарии продолжаются уже 21-й день.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в среду протесты в болгарской столице началась уже в 10 часов утра, а после полудня участники акции уже начали блокировать ключевые дорожные развязки Софии. По-настоящему массовым протест стал к вечеру, когда на площади Независимости - на так называемом треугольнике власти между зданиями администрации президента, правительства и Народного собрания (парламента) страны - собрались несколько тысяч человек.

Полиция блокировала подступы ко всем основным государственным учреждениям, однако не мешала участникам акции выражать свое недовольство. Она бездействует даже тогда, когда небольшие группы участников акции блокируют транспортное движение.

Протесты по всей Болгарии

Акции с требованиями отставки и обвинениями правительства в коррупции прошли и в других болгарских городах, в том числе в Варне, где протестующие блокировали Аспарухов мост - ключевой путь между центром морской столицы Болгарии и его районами, что вызвало многокилометровые пробки, недовольство водителей и пассажиров.

Участники протестов в Болгарии требуют достойной жизни для своих детей и родителей, достойной заработной платы, которая бы позволяла успешно работать в Болгарии, а не в других европейских странах, честной работы правительства.

Премьер-министр Бойко Борисов призвал участников протестов воздержаться во время акций от блокирования дорог. "Делайте что хотите, но оставьте перекрестки свободными, люди хотят свободно передвигаться, работать и отдыхать. Не перекрывайте движение, не мешайте нормальной жизни людей. В следующем году будут выборы, кто на них победит, тот и будет управлять государством. Именно это демократия", - заявил Борисов в видеообращении, опубликованном в среду на его официальной странице в Facebook.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их активными участниками стали преимущественно молодые люди.

Ожидается, что массовая часть акции протеста в болгарской столице завершиться около полуночи.