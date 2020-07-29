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Кризис на Украине

Кравчук назвал Украину плугом, который должен "переть" президент и все остальные

Первый президент страны прокомментировал решение Совета нацбезопасности и обороны по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Украину плугом, который должен "переть" президент и все остальные. Об этом Кравчук заявил в среду в эфире канала "Наш", комментируя юридическую силу решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по торговой блокаде неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и дальнейшего его согласования.

"Для того, чтобы решение СНБО получило юридическую силу, оно утверждается указом президента. Когда будет другая форма организации власти, тогда сможем говорить. Каждый должен переть свой плуг: вы - свой, я - свой, президент - свой. И все мы будем переть один плуг - называется он "Украина", - сказал Кравчук.

Блокада Донбасса

В марте 2017 года силами Национальной полиции и Национальной гвардии были заблокированы все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. В комментарии к этому решению на сайте СНБО было сказано, что с 15 марта 2017 года "для любых грузовых перевозок все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, будут перекрыты". На экстренном заседании СНБО, который был экстренно созван 15 марта, тогдашний президент Петр Порошенко предложил принять решение "о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территории". "Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут назад под юрисдикцию Украины украденные украинские производства", - заявил Порошенко.

К моменту официального решения украинской власти неофициальная блокада Донбасса радикалами продолжалась два месяца. Именно под их давлением Порошенко предложил узаконить блокаду Донбасса.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
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