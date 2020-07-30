Республиканцы Конгресса США обвинили технологических гигантов в подыгрывании демократам

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Члены правящей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США обвинили крупнейшие американские технологические корпорации в подыгрывании оппозиции в лице демократов.

"Я просто перейду к самой сути: большие технологические [компании] преследуют консерваторов. Это не подозрение. Это не предчувствие. Это факт", - заявил во вторник в юридическом комитете Палаты представителей республиканец Джим Джордан (от штата Огайо), выступая на слушаниях, которые были посвящены борьбе с монополизмом американских корпораций, специализирующихся на работе в интернете. В слушаниях приняли участие руководители таких гигантов, как Amazon, Facebook, Apple и Google.

Джордан привел многочисленные конкретные примеры, которые, по его словам, свидетельствовали о предвзятом отношении американских технологических корпораций к республиканцам. Он обрушился с критикой, в частности, на Google и Facebook. "И я даже не упоминаю про Twitter, который мы в действительности пригласили [на слушания], но вы, ребята, отказались", - сказал законодатель, обращаясь к своим коллегам из Демократической партии.

"До выборов [в США] остается 97 дней. Власть, которой обладают эти компании и которая позволяет влиять на происходящее в ходе этих выборов, <...> чрезвычайно важна", - сказал Джордан. На его взгляд, технологические гиганты "занимаются цензурой в отношении консерваторов" в США, "пытаются повлиять на выборы". "Если это не закончится, то должны быть последствия", - убежден конгрессмен.

В свою очередь его коллега и однопартиец Мэтт Гетц (от Флориды) прямо обвинил Google во вмешательстве в избирательные процессы в США в интересах демократов. "Я считаю, что в действительности ваша компания занимается вмешательством в выборы. И это не только моя точка зрения", - подчеркнул законодатель.

Директор Google Сундар Пичаи категорически отверг такую постановку вопроса. "При всем уважении я решительно не согласен с такой характеристикой. Мы не подходим к такой работе с какими бы то ни было политическими взглядами", - заверил Пичаи.