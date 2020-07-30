В ЕС считают, что решение США о выводе войск из Германии не касается союза

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. В Евросоюзе не хотят комментировать решение США о выводе части американского контингента из Германии, считая, что оно принято "в рамках НАТО" и не касается ЕС. Об этом заявил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

"США - член НАТО, и недавнее объявление было в рамках членства в НАТО. Конечно, мы с интересом наблюдаем за развитием всего, что влияет на безопасность в Европе, но не нам комментировать это решение американской администрации и члена НАТО", - сказал он.

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Остаются в ФРГ при этом максимум 25 тыс. солдат. Как заявил президент США Дональд Трамп, причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин якобы тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.